Vizela reforça ataque com avançado ex-Feirense

O Vizela oficializou, este sábado, a contratação de Jardel, avançado ex-Feirense.

O internacional guineense, de 25 anos, realizou 32 jogos na época passada. Fez 11 golos e três assistências.

Jardel vai estrear-se na I Liga depois de várias épocas em escalões inferiores.

"O Vizela tem muita história. Sempre me falaram muito bem do clube. O Vizela tem feito bons anos na I Liga. É um clube que está em fase crescente e com certeza conseguiremos alcançar coisas boas", referiu o jogador à comunicação do clube.

O avançado acrescenta: “Se tudo correr bem, faremos um bom ano e todos sairemos a ganhar no final".