Braga oficializa venda de Iuri Medeiros ao Al Nasr do Dubai

O Sporting de Braga oficializou, esta sexta-feira, a venda de Iuri Medeiros ao Al Nasr, do Dubai, por três milhões de euros.

O mecanismo de solidariedade para clubes formadores do extremo português, de 28 anos, acresce ao valor da transferência e fica a cargo do clube do Dubai.

Formado no Sporting, Iuri Medeiros chegou ao Braga em 2020/21, depois de passagens por Arouca, Moreirense, Boavista, Génova, Legia de Varsóvia e Nuremberga. Inicialmente emprestado pelos alemães, o avançado impressionou e ficou no Minho em definitivo.

Esta temporada, Iuri Medeiros somou dez golos e seis assistências em 43 jogos pelo Sporting de Braga.