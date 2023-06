Vizela, Estrela e Penafiel disputam contratação de central marfinense

Vizela, Estrela da Amadora e Penafiel estão na corrida pela contratação do defesa Jocelin Behiratche, do Tirana, sabe a Renascença.



O central marfinense de 23 anos está em final de contrato com o clube da Albânia e está a estudar propostas dos clubes portugueses. Para além das propostas da I e II Ligas, há também clubes romenos interessados.

Behiratche fez 35 jogos pelo Tirana, que perdeu o título esta época para o rival local Partizani Tirana.

O jogador esteve as últimas três épocas no clube da Albânia, depois de ter começado a carreira no Giorgione, em Itália.