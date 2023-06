O médio ofensivo Iuri Medeiros, do Sp. Braga, está a caminho das Arábias.

Iuri Medeiros, de 28 anos, com vínculo aos arsenalistas até 2026, vai ser jogador do Al Nasr, do Dubai.

O negócio ainda não foi oficializado, mas vai permitir ao Sp. Braga encaixar três milhões de euros limpos.

Também Sequeira está de saída do Braga para os turcos do Pendikspor. O defesa esquerdo, de 32 anos, deixa o emblema minhoto ao fim de seis épocas.