Gil Vicente fica com Zé Carlos em definitivo

O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, a contratação em definitivo de Zé Carlos, que pertencia aos quadros dos Sporting de Braga e estava emprestado à equipa de Barcelos.

O lateral-direito português, de 24 anos, assinou contrato válido para as próximas três temporadas. O Braga fica com 50% do passe.

Zé Carlos esteve nas duas últimas épocas no Gil Vicente por empréstimo do Braga. Em 2021/22, cumprido uma temporada completa. Em 2022/23, só se juntou aos gilistas na segunda metade da época, após uma primeira fase em que esteve cedido aos espanhóis do UD Ibiza.

Citado pelo Gil Vicente nas redes sociais, o defesa, que tem 40 jogos pelo clube, admite estar "muito feliz" por continuar em Barcelos.

“Agradeço a confiança que depositaram em mim e todo o apoio que me deram nos último dois anos. Estou pronto para muitas mais lutas e conquistas com esta camisola”, diz o primeiro reforço para 2023/24.