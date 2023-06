BSAD/Cova da Piedade recorre da falta de licenciamento para a Liga 3

No mesmo documento, Rui Pedro Soares garante que “a BSAD/Cova da Piedade continua em processo de licenciamento que permita disputar a II Liga ou a Liga 3 na próxima época desportiva” e acrescenta: “Estando em fase de recurso, o primeiro de vários, temos confiança de que a validade do processo será reconhecida”.

“A validade da união entre as duas entidades é reconhecida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), mas não pela FPF, pelo que estaríamos no absurdo de uma entidade cumprir os requisitos de licenciamento para disputar uma competição profissional mas não os de uma competição inferior, não profissional”, refere o líder da BSAD, Rui Pedro Soares, em comunicado.

O BSAD, despromovido da II Liga para a Liga 3, estabeleceu um acordo de fusão com o Cova da Piedade, dos distritais de Setúbal, mas nenhum dos emblemas consta entre os clubes autorizados para disputar as competições organizadas pela FPF.

Segunda mão do “play-off” realizou-se este sábado (...)

O curto comunicado, divulgado depois da FPF ter dado a conhecer a lista de clubes licenciados para as competições nacionais da próxima época, termina com a garantia de que “a preparação da época 2023/2024 está em curso, e assim continuará.”

No início de março, os sócios do Cova da Piedade aprovaram, em assembleia geral, a celebração de um acordo com a Codecity, sociedade detentora dos direitos da BSAD, que na época passada disputou a II Liga.

O acordo entre o Cova da Piedade e a Codecity previa, entre outros pontos, a mudança de nome, e a utilização das instalações do clube da margem sul do rio Tejo.

Para obterem o licenciamento que lhes permite disputar as competições nacionais, os clubes estão obrigados a cumprir vários requisitos desportivos, de transparência e de certificação.

O BSAD foi despromovido à Liga 3 na época que terminou, depois de perder no play-off de manutenção disputado a duas mãos frente ao Vilaverdense, sendo afastado das competições profissionais.