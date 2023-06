Alexandrina Cruz vai ser a primeira mulher presidente do Rio Ave

Alexandrina Cruz vai tornar-se a primeira mulher presidente da história do Rio Ave.

A atual vice-presidente é candidata única às eleições e, por isso, vai ser eleita no próximo dia 1 de julho.

Alexandrina Cruz faz parte do clube há quase 20 anos e vai suceder a António Silva Campos, que deixou a liderança do clube por motivos de saúde e pediu a antecipação das eleições para que a nova direção possa preparar a temporada 2023/24.

As eleições decorrem no sábado, dia 1 de julho, entre as 10 da manhã e as oito da noite.