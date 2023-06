"Demissão de Mário Costa é abaixo do mínimo do aceitável"

"A demissão do ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga é, aos meus olhos, abaixo do mínimo que devemos aceitar como família do futebol. Temos todos de refletir seriamente sobre se fizemos, se fazemos e se faremos tudo o que está ao nosso alcance para garantir que esta semana é irrepetível", lançou Fernando Gomes, durante a Assembleia Geral da FPF.



Em causa está a investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a Mário Costa e à academia de futebol à qual está ligado, no concelho de Famalicão, por suspeitas de tráfico de seres humanos, e na qual o antigo dirigente foi constituído arguido.

"Pessoalmente, já fiz a minha reflexão: Não. Não fizemos tudo. Não. Não fazemos tudo. Sim. Podemos fazer tudo de agora em diante. Porque se não fizermos todos, é como se nenhum de nós fizesse nada. E este nós somos mesmo nós: A Federação, as Associações, a Liga, os sócios de classe, todos os clubes, todos os delegados que estão nesta sala", realçou o líder da FPF.

Fernando Gomes revelou que, em 2020, a FPF denunciou "indícios que considerava suspeitos de práticas ilegais", através dos meios que entendeu serem adequados.