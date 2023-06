Proença estava preparado para renunciar à presidência da Liga

Nesta nota, Proença ressalva que "não está, nem nunca esteve, em causa o princípio de presunção de inocência". No entanto, em coerência com o que defende ter sido sempre a conduta da Liga, sob a sua presidência, não lhe restava outra opção.

"Caso não tivesse ocorrido a renúncia ao cargo por parte do presidente da Mesa da Assembleia Geral durante a reunião de urgência [quarta-feira] para a qual convoquei os presidentes dos três órgãos sociais que compõem a Liga Portugal, estávamos, eu e os presidentes do Conselho Jurisdicional e do Conselho Fiscal, preparados e alinhados para renunciarmos aos cargos para os quais fomos empossados há pouco mais de uma semana", revela.

Em nome da defesa da reputação da Liga, Proença anuncia um reforço dos "mecanismos de escrutínio prévio da idoneidade de todos os membros dos órgãos sociais" da Liga. "O futuro cumprir-se-á, a partir deste momento, com uma renovada liderança da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, garantindo todas as condições para, em comunhão de princípios e valores com os restantes órgãos sociais, cumprir os objetivos definidos para o mandato que acabou de começar", afirma.

Nesta mensagem publicada no site da Liga, Proença reconhece, ainda, que "os últimos dias foram dos mais difíceis que vivi nos últimos oito anos".

Mário Costa renunciou à presidência da Mesa da Assembleia Geral, na quarta-feira, após reunião de urgência convocada por Pedro Proença, na sequência do alegado envolvimento de Mário Costa num caso de tráfico de pessoas.

Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizaram buscas na casa do dirigente. Em causa estão suspeitas de tráfico de seres humanos.

O SEF suspeita do envolvimento do dirigente em negócios à margem da lei com jovens jogadores de futebol oriundos do extremo-oriente e da América do Sul. a academia de futebol "Bsports Academy", em Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, também foi alvo da operação.

No total, foram resgatados 114 jovens, que estão agora em centros de acolhimento para posteriormente serem entregues às respetivas famílias na América Latina, África e Ásia.