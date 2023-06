Luís Freire continua no Rio Ave com contrato até 2025

Luís Freire fica no Rio Ave e renova contrato por uma temporada extra, até 2025, anunciou esta sexta-feira o clube vilacondense.

O treinador, de 37 anos, tinha contrato até ao final da próxima época, mas agora estende o vínculo por mais um ano. Freire pegou no Rio Ave na temporada passada, na II Liga, levou-o ao principal escalão e, na primeira época no topo, terminou no 12.º lugar do campeonato.

A equipa técnica de Luís Freire acompanha o técnico naquela que será a terceira época consecutiva ao comando do Rio Ave.

Freire passou por Ericeirense, Pêro Pinheiro, Mafra, Estoril Praia e Nacional da Madeira antes de rumar a Vila do Conde.