Confirmado. José Gomes é o novo treinador do Chaves

O Desportivo de Chaves confirma José Gomes como novo treinador.

O técnico, de 52 anos, que acaba de deixar o Marítimo, que desceu à II Liga, mantém-se no principal escalão. Sucede a Vítor Campelos, que levou os flavienses ao sétimo lugar e saiu para abraçar novo projeto.

José Gomes tem extensa experiência como treinador. Passou por clubes como Paços de Ferreira, Moreirense, Rio Ave, Videoton (Hungria), Al Taawon e Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita), Reading (Inglaterra), Almería e Ponferradina (Espanha), e Baniyas (Emirados Árabes Unidos), entre vários outros, além de ter sido adjunto de Jesualdo Ferreira no FC Porto, no Málaga (Espanha) e no Panathinaikos (Grécia).