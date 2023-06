Liga Portugal com eleição intercalar a 23 de junho para MAG

A Liga Portugal marcou a eleição intercalar para o novo presidente da Mesa da Assembleia Geral para o dia 23 de junho.

"Um dia depois de o Sr. Dr. Mário Costa ter apresentado a renúncia ao mandato de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, conhecida ao fim da tarde de ontem, a Liga Portugal informa que irá realizar-se no próximo dia 23 de junho de 2023 uma Assembleia Geral para Eleição intercalar do Presidente da Mesa da Assembleia Geral para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27", lê-se na convocatória.

As candidaturas devem ser entregues no dia 19 de junho de 2023, entre as 10h00 e as 13h00, acrescenta o comunicado.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, Mário Costa, renunciou ao cargo. A informação foi confirmada, esta quarta-feira, através de comunicado da Liga Portugal.

"No decurso da reunião de urgência convocada pelo Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, com os presidentes dos três Órgãos Sociais da instituição - Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional e Conselho Fiscal -, o Dr. Mário Costa informou da decisão de renunciar ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal", lê-se.

Mário Costa foi constituído arguido pelo Ministério Público na sequência da investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) devido à suspeita do crime de tráfico de seres humanos.

A Procuradoria-Geral Regional do Porto especificou hoje que foram 33 os menores retirados da academia de futebol, dirigida por Mário Costa, tendo ainda outros adultos sido encaminhados para unidades de abrigo.