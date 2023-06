Hélder Cristóvão continua no comando do Penafiel

O Penafiel anunciou a renovação de contrato com o treinador Hélder Cristóvão.

O treinador de 52 anos entrou no comando técnico do clube em fevereiro, após a saída de Filipe Rocha. "Tendo em vista o seu histórico, a administração confia no seu trabalho para potenciar e promover jovens jogadores", pode ler-se no comunicado do clube.

Hélder Cristóvão voltou a Portugal depois de várias épocas no estrangeiro, com passagens pelo Al-Hazm, FC DAC, Al Nassr e Al-Ettifaq.

Em Portugal, o técnico orientou a equipa B do Benfica durante cinco épocas, entre 2013 e 2018.