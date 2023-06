Conselho de Justiça da FPF instaura processo a Mário Costa

O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo a Mário Costa, que renunciou à da Assembleia Geral da Liga de clubes, na sequência das suspeitas de envolvimento em tráfico humano.

Em comunicado, o CJ da FPF revelou ter recebido uma denúncia respeitante à empresa BSports, que seria gerida por Mário Costa, que, na quarta-feira, deixou o cargo na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

“Compete ao CJ da FPF o exercício do poder disciplinar sobre os titulares dos órgãos sociais dos sócios ordinários da FPF, como é o caso da LPFP, pelos atos praticados no exercício da sua função de dirigentes”, esclareceu o órgão federativo, no comunicado assinado pelo seu presidente, Luís Verde de Sousa.

Nesse sentido, “atendendo ao teor da informação constante da denúncia, e uma vez que a responsabilidade disciplinar não se extingue em virtude da renúncia ao cargo, em reunião realizada em 15 de junho de 2023, deliberou o CJ da FPF instaurar um processo de inquérito, com correspondência material ao processo de averiguações, para apuramento de eventual prática de infração disciplinar por parte do Dr. Mário Costa”.