Promessa de José Gomes no adeus ao Marítimo. "Um dia regressarei"

José Gomes não tem dúvidas que um dia regressará ao Marítimo para uma terceira passagem pelo clube. O treinador de 52 anos assume o adeus ao clube madeirense, após a descida à II Liga, mas espera regressar.

"Apesar de ter mercado no Médio Oriente sempre a contactar-me, gostava de continuar na Europa. O projeto do Marítimo precisa de refrescar o desgaste que o treinador foi sujeito nesta meia época. Fui o terceiro treinador. Um dia regressarei, com objetivos mais altos segmento", disse, em declarações a Bola Branca.

O técnico esteve no Marítimo pela primeira vez na época 2019/20 e regressou em dezembro deste ano. Não evitou a descida no "play-off" frente ao Estrela da Amadora.

"Há um vínculo desde há três anos quando estive na primeira vez. Uma relação muito forte entre mim, o clube e as pessoas. Fiquei a gostar do clube. Quando temos um amigo que precisa de ajuda, não seremos amigo se lhe voltarmos as costas", explica.