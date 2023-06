Paulo Alves pode ser aposta do Marítimo para atacar a subida

Paulo Alves é o treinador pretendido pelo Marítimo para atacar o regresso à I Liga. De acordo com o que a Renascença apurou, o treinador campeão da II Liga, pelo Moreirense, poderá suceder a José Gomes e agarrar em novo projeto de subida.

Paulo Alves, de 53 anos, terminou contrato com o Moreirense e, neste defeso, já recusou algumas propostas. O treinador filtrou opções e aguardou por um projeto de I ou II Liga ajustado ao momento da sua carreira. O Marítimo, que tem como objetivo regressar o mais rápido possível à I Liga, enquadra-se com o pretendido pelo técnico.

A concretizar-se o acordo, será um regresso de Paulo Alves à Madeira. Ele foi jogador do Marítimo, nos anos 90. Foi dos Barreiros que saiu para o Sporting, em 1995/96. Como treinador, Paulo Alves também já passou pelo Funchal. Em 2017/18 foi treinador do União da Madeira.

Campeão da II Liga pelo Moreirense, já com dois títulos no segundo escalão, o treinador poderá assumir o Marítimo, com esse mesmo objetivo, depois da queda dos insulares, depois de 38 anos consecutivos na I Liga.