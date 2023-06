Proença convoca reunião urgente para "avaliar impacto" do caso do presidente da AG

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, convocou uma "reunião de urgência" com os líderes dos restantes órgãos sociais, a propósito do caso de alegado tráfico de seres humanos que envolve um dos seus dirigentes. Em comunicado, a Liga de clubes informa que foram chamados os presidentes da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Mário Costa, o dirigente sob suspeita, do Conselho Jurisdicional e do Conselho Fiscal. No encontro, "será avaliado o impacto das notícias mais recentes" sobre Mário Costa "na gestão e estabilidade" do organismo. O presidente da MAG da Liga é suspeito de alegado envolvimento em negócios à margem da lei com jovens jogadores de futebol oriundos do Extremo Oriente e da América do Sul - 114 menores, que passaram a noite em centros de acolhimento e serão entregues, nos próximos dias, às respetivas famílias, nos seus países de origem, segundo a RTP -, numa academia de futebol de Riba d'Ave, em Vila Nova de Famalicão.

O caso foi tornado público após as buscas realizadas em casa de Mário Costa, entretanto constituído arguido, segundo o jornal "Expresso". De acordo com o semanário, os jovens pagam 500 euros por mês para estar em Portugal. Alguns assinam contratos com clubes pequenos da região, mas acabam por não receber dinheiro e ficam, simultaneamente, impedidos de sair do país, por não terem os passaportes com eles. Mário Costa estaria a tentar atrair investidores para este modelo de negócio. Em comunicado à imprensa, o SEF confirmou a operação e as buscas no Grande Porto, mas não adiantou qualquer outro tipo de informação, indicando que "o processo se encontra em segredo de justiça".