Kenji Gorré confirma adeus ao Boavista

Kenji Gorré confirmou, esta terça-feira, a despedida do Boavista, ao fim de duas temporadas, após o final do contrato.

“O Boavista estará sempre no meu coração e no da minha família e estaremos a apoiá-lo onde estivermos. Não sei aquilo que o futuro reserva, mas, por enquanto, tenho de dizer adeus”, frisa o avançado internacional por Curaçau, de 28 anos, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Kenji Gorré acumulou sete golos e nove assistências nos 65 encontros realizados com as panteras, desde o verão de 2021.

Antes disso esteve três épocas ligado ao Nacional (2018-2021), da II Liga, que ainda o emprestou ao primodivisionário Estoril (2019).

“Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipa, ao ‘staff’ e aos boavisteiros por me terem feito sentir em casa desde o primeiro dia. Estou muito grato por ter tido esta experiência, que fica para sempre gravada no meu coração. O amor, o apoio e o ouvir o meu nome a ser cantado no estádio deu-me uma sensação que não consigo explicar. Foi uma passagem que guardarei para sempre. Glória a Deus”, reitera o extremo esquerdo.

Nascido em Spijkenisse, nos Países Baixos, Kenji Gorré formou-se entre os ingleses do Manchester United e os galeses do Swansea, e escolheu representar a seleção principal do Curaçau, país insular das Caraíbas. Regista 14 internacionalizações e dois golos.

O extremo é o segundo jogador a abandonar o Boavista em final de contrato, depois do avançado internacional gambiano Yusupha, que já assinou pelos cataris do Al-Markhiya.