Emails do Benfica. Pena suspensa para Francisco J. Marques

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi condenado a um ano e dez meses de prisão suspensa no caso da divulgação de correspondência relacionada com o SL Benfica.

Para além de Francisco J. Marques, Diogo Faria, atual diretor de conteúdos do FC Porto, foi condenado a nove meses.

Júlio Magalhães, o terceiro arguido do processo, foi absolvido de todos os crimes.

Para além disso, Francisco J. Marques e Diogo Faria terão de pagar uma indemnização de dez mil euros a Luís Filipe Vieira, antigo dirigente benfiquista, foi esta segunda-feira conhecido.

[notícia atualizada às 15h01 de 12 de junho de 2023]