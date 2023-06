Benfica campeão nacional de juvenis

O Benfica sagrou-se este domingo campeão nacional de futebol no escalão de juvenis.

Os encarnados venceram em casa o Sporting de Braga, por 3-2, em partida da penúltima jornada da fase de apuramento de campeão.

O Benfica ganhou com um golo de Francisco Neto e um bis Gonçalo Moreira. Pelo Braga marcaram Samuel Sousa e Rafael Mendes.



A uma jornada para o fim do campeonato de juvenis, o Benfica tem 43 pontos, mais três do que o Sporting e vantagem no confronto direto com os leões.