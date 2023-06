Atlético conquista Campeonato de Portugal

O Atlético derrotou o Vianense, por 3-0, e conquistou o título do Campeonato de Portugal.

Na final do quarto escalão do futebol português, disputada no Jamor, os golos só surgiram na segunda parte, já com o Vianense reduzido a 10, por expulsão de Vítor Sousa, aos 18 minutos.

Os golos do Atlético foram apontados por Luís Rodrigues, Pipas e Lénio Neves.

É o segundo troféu do novo Campeonato de Portugal. Na época passada, o título tinha sorrido ao Paredes.

Sobem à Liga 3, para além do Atlético, também o Vianense, o Lusitânia Lourosa e o 1.º Dezembro.