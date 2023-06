Santiago Colombatto com processo disciplinar devido a incidente com Pepe

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou ter instaurado um processo disciplinar ao argentino Santiago Colombatto, do Famalicão, na sequência de um incidente com o capitão do FC Porto, Pepe, nas meias-finais da Taça de Portugal.

Em causa estarão alegados insultos racistas dirigidos ao defesa internacional português, durante a vitória alcançada pelos azuis e brancos na receção aos minhotos (3-2, após prolongamento), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em 4 de maio.

Pepe fez queixa à Polícia de Segurança Pública (PSP) logo após a partida, ao passo que Colombatto negou ter proferido insultos daquela índole, num incidente que levou à abertura de um processo de averiguação, tramitado na Comissão de Instrução Disciplinar federativa.