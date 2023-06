Estrela da Amadora procura a "perfeição" rumo ao regresso à I Liga

O treinador do Estrela da Amadora garante que a equipa da II Liga vai procurar a "perfeição" na segunda mão do "play-off" de subida à I Liga, frente ao Marítimo.

O clube da Reboleira venceu o primeiro jogo, por 2-1, "mas poderia ter sido 2-0, 3-0, 4-0 ou 4-1", face às ocasiões de golo de que dispôs. Na conferência de imprensa de antevisão da segunda mão, esta sexta-feira, Sérgio Vieira avisa que "cada jogo tem uma história diferente", pelo que o Estrela terá de voltar a apontar ao céu.

"O nosso objetivo é melhorar, é buscar essa perfeição, sabendo que a história é diferente. É fora de casa, o fator emocional é diferente. Vamos ter, outra vez, de ser nós a transformar-nos, eles dentro do campo e nós, equipa técnica e estrutura, a ajudar a que isso possa ser possível," frisa.

Sérgio Vieira elogiou a atitude competitiva da sua equipa, que "não está ansiosa, nem stressada, nem com a motivação em excesso".

"Está equilibrada, como sempre esteve", sublinha.

O Estrela da Amadora, terceiro classificado da II Liga, disputa o último lugar na edição 2023/24 da I Liga com o primodivisionário Marítimo, 16.º no final da temporada, numa eliminatória a dois jogos.



A primeira mão, no Estádio José Gomes, na Amadora, foi vencida pelos tricolores (2-1), que partem em vantagem para a segunda mão, marcada para domingo, às 20h15, no Estádio do Marítimo, no Funchal.