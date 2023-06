Duarte Gomes aprova entidade externa proposta pela FPF

Duarte Gomes felicita a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela iniciativa de avançar com uma comissão que prepare o caminho para a criação de uma entidade externa, com o propósito de gerir a arbitragem ligada ao futebol profissional.

O ex-árbitro, em declarações a Bola Branca, confia que este será o rumo certo para "tentar melhorar" o setor e "inevitável", seguindo as melhores práticas de outros países, sendo o exemplo maior Inglaterra.

"O caminho parece-me sempre bom, não obstante a ponderação que merece a vários títulos e que é para isso que se estão a criar equipas e grupos de trabalho que vão analisar esta possibilidade", começa por dizer o antigo juiz.

Duarte Gomes explica que se está "a tentar dar mais qualidade e preparação" aos árbitros, no sentido de, em ação, possam "tomar as melhores decisões". No entanto, sublinha que tal como em qualquer atividade, "o estado de perfeição não existe".