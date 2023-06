Braga confirma contratação de Víctor Gómez

O Braga anuncia a contratação em definitivo de Víctor Gómez, lateral direito espanhol, de 23 anos, que esta época jogou no Minho, por empréstimo do Espanhol de Barcelona. Víctor Gómez assina por cinco temporadas e o Braga, apesar de não revelar o valor, pagará dois milhões de euros ao clube catalão.

O defesa espanhol, que estará no Campeonato da Europa de sub-21, entre junho e julho, com Abel Ruiz, convenceu Artur Jorge logo de início. Víctor Gómez começou a época como titular, mas uma lesão logo na 1.ª jornada, frente ao Sporting, atrasou a sua consolidação no 11, que haveria de ser verificar mais tarde.

O lateral fez 39 jogos, cinco assistências, e ganhou o lugar a Fabiano Souza, que em janeiro foi cedido ao Kasimpasa. Víctor Gómez despede-se do Espanhol, clube onde se formou, depois de ter dado os primeiros passos no Barcelona, depois de três empréstimos sucessivos, a Mirandés, Málaga e Braga.