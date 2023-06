AF Lisboa na Taça das Regiões da UEFA. “Somos candidatos”

Marco Guerreiro, selecionador da Associação de Futebol de Lisboa, é assertivo quanto à segunda participação na Taça das Regiões da UEFA: “não somos favoritos, mas somos candidatos”, na prova realiza-se entre 9 e 11 de junho, na Galiza, em Espanha.

“A Polónia, pelo histórico que tem, é favorita. A Galiza, por jogar em casa, também é favorita. Nós somos candidatos e, nessa condição, não temos qualquer problema em assumir que temos como objetivo ganhar os quatros jogos desta fase”, diz Marco Guerreiro, a Bola Branca.

A Taça das Regiões da UEFA conta com as oito melhores seleções de regiões da Europa. Lisboa, representante de Portugal, está no grupo B, com Zlin (Rep. Checa), Belgrado (Sérvia) e Dolnoslaski (Polónia) atual detentor do troféu.

O jogo de estreia da AF Lisboa, no dia 9 de junho, é frente à atual campeã. Para o selecionador, este sorteio é “o melhor que podia ter acontecido”.

“Uma seleção que tem como ambição ganhar a prova, tem de ter capacidade para ganhar a qualquer equipa e, este primeiro jogo, vai ser o maior teste para perceber se estamos preparados”, explica.

Quanto aos 20 atletas amadores convocados, todos de equipas das distritais de Lisboa, Marco Guerreiro fala de um grupo “fantástico” e “muito motivado”.

“Temos um grupos do qual nos orgulhamos, em que, independentemente de entrarem três ou quatro jogadores novos, integram-se sempre bem e o grupo continua forte”, elogia, em entrevista à Renascença.

A AF Lisboa integra o grupo B da UEFA Regions Cup e estreia-se no dia 9 de junho, contra Dolnoslaski. Defronta Zlin no dia 11 e Belgrado a 14. O vencedor do grupo joga a final, no dia 17 do mesmo mês.

Lista dos 20 convocados para a competição: André Oliveira, César Magalhães, David Cardoso, Rodrigo Dias, Rodrigo Pinto e Vitor Martins, do AC Malveira; Afonso Henriques, David Tomás, João Job e Leandro Bral, do Sacavenense; David Inácio, Henrique Oliveira e João Afonso, do Olivais e Moscavide; Cláudio Carvalho, Ivo Dias e Leandro Mofreita, do Lourinhanense; Miguel Barros e Renato Martins, CF Benfica; Sérgio Borges do Lourel e André Guedes do Alta De Lisboa.