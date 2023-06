Saída iminente no Chaves? “É um objetivo”, assume João Correia

O Desportivo de Chaves pode perder mais uma peça importante no final de uma época de sucesso, depois da saída do treinador, Vítor Campelos. João Correia, lateral internacional cabo-verdiano e jogador-chave numa temporada em que os flavienses terminaram em sétimo no campeonato, abre a porta a um adeus a Trás-os-Montes, em entrevista a Bola Branca.

“Se for bom para ambas as partes, acho que podemos fazer algo interessante com uma transferência. Vamos aguardar”, diz, sem rodeios.

Formado no Vitória de Guimarães, com mais um ano de contrato em Chaves, Correia revela o desejo de jogar fora do país que o viu nascer, aguardando por propostas na abertura do mercado de verão.

“Jogar no estrangeiro é um objetivo para mim. Ver outros países, outras realidades e ligas mais competitivas do que a portuguesa. O meu principal objetivo é conseguir chegar a um patamar superior, com preferência para fora do país, onde gostava de encontrar um projeto bom para mim”, explica.

João Correia chegou a estar perto de uma saída de Chaves, em janeiro, mas uma lesão acabou por fazer cair a mudança.

Época de “objetivo alcançados”

João Correia chegou a Trás-os-Montes em 2019/20, após a descida à Liga 2, por empréstimo do Vitória, e por lá ficou, em definitivo, até ao regresso do clube à I Liga.

Na temporada de estreia no campeonato, o lateral participou em 27 jogos e assistiu dois golos para ajudar o Chaves a terminar no sétimo lugar.

“Acho que foi uma época positiva, porque os objetivos foram alcançados. Em termos pessoais, sofrer a lesão, numa altura em que as coisas corriam bem, foi um pouco difícil, mas acho que foi uma época tranquila e boa para ambas as partes”, considera.

O reencontro e adeus a Vítor Campelos

Caso deixe o clube este verão, João Correia é a segunda baixa de peso para o clube flaviense, depois da saída de Vítor Campelos.

O lateral trabalhou com o técnico pela segunda vez na carreira, depois de 3 épocas na equipa B do Vitória.

“É mais fácil trabalhar com treinadores que já nos conhecem e voltar a apanhar o mister Vítor ajudou-me bastante. Foi bom encontrá-lo novamente. Para o futuro, não sei o que está reservado para nós, mas espero que lhe corra tudo bem”, deseja.