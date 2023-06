Proença anuncia bilhetes mais baratos e controlo da hora dos jogos

Pedro Proença desenrolou um novelo de medidas que pretende implementar nos próximos quatro anos na Liga, no seu último mandato como presidente do organismo.

Tendo o adepto como "eixo central", Proença anuncia "redução do preço máximo dos bilhetes, que pode atingir os 50%" e que "nenhum jogo começará após as 20h45 nos dias úteis".

Além da preocupação com o adeptos, há mais sete vetores prioritários de ação da nova direção da Liga: "valorização e capacitação dos agentes desportivos; valorização das competições profissionais; a Liga Portugal como agente central de crescimento do futebol profissional em Portugal; a internacionalização da marca Liga Portugal; a centralização dos direitos audiovisuais; a diminuição dos custos de contexto do futebol profissional"-

Proença destaca a centralização dos direitos audiovisuais, prevista para 2027, como "um processo sem retorno".

"Um processo que nos obrigará a trabalhar sobre a qualidade do nosso produto. Estamos, por isso, a preparar uma revisão geral dos regulamentos da Liga Portugal, na qual incluiremos um novo regulamento audiovisual e de um regulamento de controlo económico. Para que as receitas provenientes desta nova realidade sejam canalizadas para impulsionar os verdadeiros fatores de competitividade das nossas equipas. De forma regulada, controlada e monitorizada", anuncia.

Do ponto de vista desportivo, o objetivo passa por recuperar o 6.º lugar no "ranking" europeu. Trata-se de uma meta "fundamental para a sustentabilidade do futebol profissional português".

Numa declaração, sem direito a perguntas, na nova sede da Liga, ainda em construção, no Porto, Proença reiterou o empenho em trabalhar para um futebol mais credível e transparente, renovando a aposta na celeridade da justiça desportiva.

O presidente da Liga, no cargo há oito anos, reforça que este será o seu último mandato e que uma das outras medidas que consta do seu programa é a alteração dos estatutos da Liga para lá incluir a limitação de mandatos.