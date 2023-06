Josué renova com o Légia com o objetivo de ser campeão pela primeira vez

Aos 32 anos, Josué já não pensa regressar à I Liga. O internacional português renovou contrato com o Légia de Varsóvia com o objetivo de ser campeão nacional pela primeira vez na sua carreira.

"Ganhei uma Taça da Polónia, mas quero tentar ser campeão no próximo ano. Foi nessa direção que fiquei. É um clube que me deu muita confiança, sinto-me bem aqui, um privilegiado por ser o capitão. Foi nessa base de tentar ser campeão que surgiu a renovação", disse, à Renascença.

Com passagens pelo FC Porto, Paços de Ferreira, VVV-Venlo, Bursaspor, Sporting de Braga, Galatasaray, Osmanlispor e Hapoel Beer Sheva, Josué joga desde 2021 na Polónia.

Esta época, apontou 15 golos e 8 assistências e foi eleito o melhor médio da época. Questionado se pensa regressar a Portugal, Josué tem o futuro traçado.

"Não me imagino, já estou há alguns anos no estrangeiro e tive propostas para ir ainda mais para longe do que a Polónia, mas decidi ficar no Légia. Eu já ganhei Taças em todos os países, mas nunca fui campeão, o Légia é o sítio ideal para ser campeão", termina.