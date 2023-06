Artur Jorge: "Desvalorizar a época do Braga é de profunda injustiça e falta de senso"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, acredita que de "profunda injustiça" desvalorizar a época da sua equipa só porque perdeu a final da Taça de Portugal.

Em declarações no final da partida, o técnico continua a sublinhar a boa temporada, que terminou com o apuramento para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

"A resposta foi dada pelos meus adeptos, tudo o que seja desvalorizar a época do Braga é de profunda injustiça e falta de senso. Gratidão para os adeptos", afirmou.

Artur Jorge assume que o jogo não correu bem à sua equipa: "Não era um jogo fácil, tentamos ser a nossa versão, não ficamos satisfeitos com a primeira parte. Fomos lentos, previsíveis e não criamos perigo. Arriscamos com as substituições. Nestes jogos não há margem de erro, não fomos melhores. Parabéns ao FC Porto. Saímos frustrados porque queríamos o troféu", diz.