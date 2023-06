Taça. Marcelo promete ser "Presidente de todos os portugueses" na final

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que, domingo, vai ser "Presidente de todos os portugueses" no jogo que vai opor o Sporting Clube de Braga ao Futebol do Porto, na final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor.

Lembrando que esteve já em três finais do seu clube, o Braga, o Presidente da República disse que, no jogo que se disputa domingo, vai ser "realista".

"Eu ali vou ser Presidente de todos os portugueses. Ganha o Braga é uma grande alegria. Ganha o Porto é também uma grande alegria. São dois grandes clubes portugueses. Eu sou presidente de todos os clubes portugueses", afirmou, quando questionado durante a visita que está a fazer hoje à Feira Nacional da Agricultura, em Santarém.

Marcelo recordou que, na primeira final, prometeu a si mesmo "pensar como se um familiar tivesse morrido", tendo sido "rigorosamente imparcial", e que na segunda "foi mais fácil", porque foi durante a pandemia e ainda não havia espetadores.