Morreu o sócio número um do Farense

O sócio número um e ex-vice-presidente do Farense, Aníbal Guerreiro, morreu este sábado, aos 90 anos, informou o clube recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol nas suas redes sociais.

"Faleceu Aníbal Guerreiro. Um homem extraordinário. Um Farense único. Um empresário e um empreendedor, que deixa a sua marca em Faro, no Algarve e no país. Sem Aníbal Guerreiro, nunca se faria a história do Sporting Clube Farense, de Faro e do Algarve", refere a nota assinada pelo presidente do emblema algarvio, João Rodrigues.

A Câmara Municipal de Faro também já lamentou a morte de um "empresário de sucesso, benemérito social e desportivo, mas sobretudo farense de "alma e coração"".