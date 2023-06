Artur Jorge não entrega favoritismo ao FC Porto. "Temos iguais condições de vencer"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, não entrega favoritismo da final da Taça de Portugal ao FC Porto. Em conferência de imprensa no Jamor, o técnico dos minhotos acredita que as duas equipas partem do mesmo ponto.

"Temos iguais condições de vencer que o adversário, em termos motivacionais e de capacidade. Não me parece que exista uma distância que crie favoritismo. Queremos ser competentes e competitivos para fazer a diferença e vencer o troféu", começou por dizer.

O técnico revela que os penáltis foram treinados até porque "já tivemos uma eliminatória que teve de ser decidida nos penáltis", frente ao Benfica.

O FC Porto chega à final depois de perder o campeonato na última jornada. Questionado se o troféu teria uma maior importância para os minhotos, Artur Jorge não concorda.

"Não acredito que haja maior importância para uma ou outra equipa, ambas vão lutar por ganhar o jogo. É um Porto muito forte, o que é expectável é que possa ser equilibrado. O objetivo é muito claro: chegada a esta final, queremos fazer trabalho bem feito e não só dizer que é mais um objetivo, mas também dizer que estarmos presentes nestas fases de decisão", atira.



Artur Jorge adiciona ainda que o Braga "bateu todos os recordes da história do clube": "Queremos colocar o Braga cada vez mais num patamar superior", explica. Salvo "alguns ajustes em relação ao adversário", Artur Jorge promete uma equipa que "não foge ao que tem feito".

"Sabemos que o pragmatismo nos leva a ganhar troféus e amanhã não há margem de erro. Dentro da nossa ideia, sabemos também que não podemos mudar as coisas de um dia para o outro, e não vamos fugir ao que temos feito", atira