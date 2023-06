Vizela apresenta Pablo Villar como novo treinador

Pablo Villar é o novo treinador do Vizela. Espanhol, 36 anos, terá a primeira experiência a um nível mais elevado na I Liga portuguesa.

Depois de passar por vários clubes espanhóis de escalões inferiores (Luarca, Tineo, Urraca), no início da carreira, Pablo Villar foi adjunto do Karpaty da Ucrânia, e do Qingdao Hainu, de escalões secundários do futebol chinês.

Foi treinador principal do Pohronie, da Eslováquia, e do Riteriai, da Lituânia. Currículo modesto de um técnic "ansioso por começar" no Vizela. Pablo Villar sucede a Tulipa no comando técnico dos minhotos.