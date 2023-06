Tiago Margarido com propostas para subir de patamar

O treinador Tiago Margarido tem propostas para regressar ao ativo e para subir de patamar, embora ainda não tenha acordo fechado com nenhum clube, sabe a Renascença.

O Nacional é um dos clubes interessados no jovem treinador, mas nada está acordado entre as partes e há outros clubes à espreita de fechar com o antigo treinador do Varzim.

Margarido, de 34 anos, esteve no Varzim na temporada 2022/23, onde não chegou a terminar a temporada. Ao serviço do clube poveiro destaca-se a vitória frente ao Sporting, na Taça de Portugal, por 1-0.

Antes, foi treinador do Canelas 2010 durante três temporadas e foi adjunto do União de Leiria, Oliveira do Douro, Pedras Rubras e Gondim-Maia.