"São dois dos jogos mais importantes da história do Estrela"

Sérgio Vieira considera que os dois jogos com o Marítimo, do "play-off" da I Liga, "não são os jogos mais importantes da época, mas dois dos jogos mais importantes da história do Estrela".

Afastado desde 2009 da I Liga, devido a problemas financeiros, o clube renasceu e, sublinha o treinador, merece voltar ao topo, "por tudo o que está a fazer a nível estrutural, desportivo, financeiro, social".

Assumindo que o "play-off", a dois jogos, é diferente de disputar um campeonato, em que a regularidade é fundamental, Sérgio Vieira apela aos seus jogadores que mantenham a atitude apresentada durante toda a temporada.