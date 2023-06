Rio Ave antecipa eleições para 1 de julho

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Rio Ave, Amândio Couteiro da Silva, confirmou a antecipação das eleições do clube para o dia 1 de julho.



António Silva Campos anunciou que vai deixar a liderança do clube por motivos de saúde e pediu a antecipação das eleições para que a nova direção possa preparar a temporada 2023/24.

O dirigente explicou que "já há alguns anos que adia a decisão".

"A saúde não tem ajudado e obriga a um esforço cada vez maior que me afeta a mim e à minha família. É tempo de iniciar um novo ciclo e preservar a saúde. É tempo de dar oportunidade para outros continurem este projeto", disse.

As eleições decorrem no sábado, dia 1 de julho, entre as 10 da manhã e as oito da noite.