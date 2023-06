Kokçu é melhor a atacar, mas pior a defender do que Enzo Fernández

Orkun Kokçu, médio que está no radar do Benfica, é melhor a atacar, mas pior a defender do que Enzo Fernández.

Quem o afirma é João Carlos Teixeira, que se cruzou com o internacional turco no Feyenoord, clube que ainda representa Kokçu. Com 12 golos e 5 assistências esta época, é o nome apontado à Luz para reforçar o meio-campo.

"Na construção, acho que são os dois de muito boa qualidade, quase um "box to box", mas acho que o Kokçu tem mais chegada à área e tem bastante golo. Nesse sentido, acaba até por ser melhor ofensivamente [do que o Enzo Fernández]. Talvez mais completo, apesar de que o Enzo é defensivamente melhor", analisa em Bola Branca.

Kokçu, de 22 anos, joga na equipa principal do Feyenoord desde 2018/19, tendo assumido a titularidade na época seguinte: "Acabou de ser campeão, no ano passado foi à final da Conference. Com o Arne Slot está num nível bastante bom. É uma situação semelhante à do Aursnes, tem muita qualidade e pode afirmar-se no Benfica".

João Carlos Teixeira explica que, "como ainda é um jovem promissor, poderá ser a pensar no futuro e um investimento a médio ou longo prazo".

"É um jogador com muita qualidade com bola, tem facilidade de passe com pé esquerdo e direito. Para a idade dele é taticamente evoluído. Acaba por ser um 'box to box', constrói desde a defesa e chega à área e remata muito bem", termina.