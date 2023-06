Feirense confirma saída de Rui Ferreira

O Feirense anunciou, esta sexta-feira, a saída de Rui Ferreira. O treinador tinha contrato por mais uma temporada, mas o clube comunica que "a decisão foi tomada indo ao encontro da vontade de ambas as partes".

Rui Ferreira, de 50 anos, esteve duas épocas completas no Feirense, onde chegou no final de 2020/21, proveniente do Felgueiras, para se estrear na II Liga. Terminou a primeira época no 5.º lugar da II Liga. Na primeira temporada a tempo inteiro no Marcolino Castro o Feirense fechou o ano no 4.º lugar da II Liga e esta época foi 8.º classificado.

O Feirense ainda não anuncia o nome do sucessor de Rui Ferreira, que, de acordo com informações recolhidas pela Renascença, deverá assinar contrato pelo Torreense, também da II Liga.