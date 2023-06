Chaves confirma saída de Vítor Campelos

O Desportivo de Chaves anunciou a saída do treinador Vítor Campelos, que deverá rumar, "ao que tudo indica, ao estrangeiro".

O clube explica que "era desejo desta administração continuar a contar com os serviços de Vítor Campelos, mas infelizmente não foi possível".

O Chaves revela que tinha acordo fechado com o treinador, tal como a Renascença noticiou, mas este "foi confrontado com um novo projeto, ao que tudo indica no estrangeiro, o qual pretende abraçar". Vítor Campelos terá proposta do Cardiff City, da segunda divisão inglesa.

Para o lugar de Campelos, o Chaves tem Armando Evangelista na lista, treinador que apurou o Arouca para a Liga Conferência e deixou o clube.

Campelos, de 48 anos, esteve duas épocas e meia no Chaves, tendo subido de divisão na época 2021/22 e feito uma época tranquila na I Liga, terminando no 7.º posto da tabela classificativa.