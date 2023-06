Alexandrina Cruz é candidata à presidência do Rio Ave

Alexandrina Cruz, atual vice-presidente, anunciou a sua candidatura à presidência do Rio Ave.

A dirigente de 45 anos é a primeira a anunciar a candidatura para as eleições que vão decorrer no próximo dia 1 de julho. Num comunicado, Alexandrina Cruz anuncia que fará a apresentação oficial da sua candidatura a 17 de junho, pelas 18h00, no Centro Municipal da Juventude de Vila do Conde.

"Em comunhão com os sócios, apoiantes e simpatizantes, protagonizarei uma liderança forte e uma revigorada dinâmica, para fazer regressar o Rio Ave a uma indispensável solidez e ao lugar de destaque a que tem direito no futebol nacional", pode ler-se no comunicado.

Alexandrina Cruz faz parte do clube há quase 20 anos e figura-se como uma das principais favoritas à vitória.

António Silva Campos anunciou que vai deixar a liderança do clube por motivos de saúde e pediu a antecipação das eleições para que a nova direção possa preparar a temporada 2023/24. As eleições decorrem no sábado, dia 1 de julho, entre as 10 da manhã e as oito da noite.