Pressão do "play-off" não é "novidade" para o Marítimo

O treinador do Marítimo garante que a sua equipa se deixará abater pela pressão extra de disputar o "play-off" de manutenção na I Liga,

Os insulares defrontam o Estrela da Amadora, terceiro classificado da II Liga. José Gomes não sabe quem está mais pressionado.

"Não sei. Falando por nós, é uma pressão constante que está presente, mesmo antes de eu chegar, porque nunca saímos dos últimos lugares. Não há nenhuma novidade", salienta o técnico esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da primeira mão.

José Gomes acrescenta que os seus jogadores "estão preparados e já demonstraram capacidade para lidar com a pressão".

"Apesar do número de derrotas, a equipa cresceu, apresentou um futebol muito ofensivo, com uma dinâmica extraordinária", frisa.



Por isso, acredita que o Marítimo tem tudo para contrariar o histórico das últimas duas épocas, em que as equipas da II Liga, Arouca e Chaves, bateram os primodivisionários Rio Ave e Moreirense, respetivamente.

Estrela exige cuidados ao Marítimo

O Estrela da Amadora é uma equipa "muitíssimo bem organizada", fruto do "excelente trabalho" do seu treinador, elogia José Gomes:

"Assenta o seu jogo na organização defensiva e na procura do contra-ataque ou ataque rápido, munida de jogadores que interpretam muito bem esse método de ataque e temos de estar preparados para o anular."

O Marítimo não pode contar, na primeira mão, com Stefano Beltrame e Pablo Moreno, lesionados, nem com René Santos Fábio China, por castigo. José Gomes não vai poder sentar-se no banco, na Reboleira, uma vez que viu um cartão vermelho no último jogo do campeonato.

A primeira mão do "play-off" de manutenção ou subida da I Liga está marcado para sábado, às 20h00, no terreno do Estrela da Amadora.