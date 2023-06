Nuno Campos dá 50% de favoritismo a Braga e FC Porto

Nuno Campos dá 50% de favoritismo a cada um dos finalistas da Taça de Portugal, Sp. Braga e FC Porto, domingo no Jamor.

O antigo adjunto de Paulo Fonseca nos guerreiros do Minho e nos dragões antevê, em Bola Branca, um desafio disputadíssimo, mas não coloca nenhum dos conjuntos à frente do outro, antes do apito inicial de João Pinheiro.

"Vai ser um jogo, acho, aberto. São duas equipas que fizeram um grande campeonato, que são ofensivas e vão proporcionar um óptimo espetáculo. Vai ser uma real final da Taça de Portugal. O Porto e o Braga jogam uma final e esta é sempre para ganhar. Não pode ser levada de ânimo leve. O Sérgio [Conceição] tem uma exigência maior, mas do outro lado vai estar um Braga também a querer ganhar e com as suas armas. Por isso, vai ser difícil para ambos. E querendo o Braga marcar a diferença com a conquista de um troféu, isso põe a questão nos 50/50. As duas equipas vão querer mostrar que há mais algo que podem vencer, por cima do que já fizeram esta época", justifica Nuno Campos, que foi também o último técnico derrotado na final da Taça de Portugal

Na época passada, Campos dirigia o Tondela, batido pelos dragões na final do Jamor. Para o treinador, de 48 anos, as horas que antecedem o encontro são de intenso estudo, em simultâneo com a sensação única de participar na popular e designada "Festa da Taça".

"Toda a gente quer levantar a taça. A preparação do lado das equipas é detalhada. Nada é descurado e as equipas vão disputar o jogo palmo a palmo, para o ganhar", termina.

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting de Braga, realiza-se no domingo, às 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras. O jogo terá acompanhamento integral na Renascença e em rr.sapo.pt.