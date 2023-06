Estrela não tem pressa para voltar, mas quer subir já à I Liga

O Estrela da Amadora não tem pressa no processo, mas quer aproveitar já a oportunidade para regressar à I Liga. Paulo Lopo, presidente da SAD do clube, explica que o projeto estava destinado para lutar pela subida só na próxima época, mas se acontecer já, melhor ainda.

"Vai continuar a haver aposta. No início da época planeamos uma equipa para subir em dois anos. Se for possível já, ótimo, antecipando as expectativas. Se não for possível, o projeto de reconstrução do Estrela está no caminho certo, é um clube importante, com história", começa por dizer, a Bola Branca.

Numa cidade que é "uma força viva" com mais de 200 mil habitantes, Lopo diz que "A Amadora precisa do clube na I Liga e a I Liga precisa do Estrela. Não acabamos o nosso caminho enquanto não chegarmos ao nosso destino".

Para preparar o clube para o futuro, Lopo explica ainda que "está em fase final um acordo com a Câmara de Sintra para construir um centro de estágios", tal como continuarão os trabalhos no estádio: "São fatores importantes para preparar o clube para a I Liga".

O Estrela ficou no 3.º lugar da II Liga e disputará o "play-off", a duas mãos, contra o Marítimo, 16.º da primeira divisão. O dirigente antecipa um encontro complicado contra um clube igualmente histórico.

"A equipa está tranquila e em estágio. Era importante tirá-los da rotina, estão a preparar-se e a estudar o adversário. A luta será difícil, Marítimo é uma grande equipa, tem muita experiência, há muitos anos na I Liga, mas tentaremos fazer o nosso melhor e esperamos que seja suficiente", diz.

A equipa orientada por Sérgio Vieira chegou a estar em lugar de subida ao longo da temporada, mas perdeu-o para o Farense. Essa desilusão já ficou para trás: "Acho que já passou o impacto negativo de perder o segundo lugar. Agora é focar na oportunidade de uma vida, farão tudo ao alcance para conseguir o objetivo".

A primeira mão do "play-off" joga-se este sábado, às 20h00, na Amadora. A segunda partida fica marcada para o fim-de-semana seguinte, domingo, dia 11 de junho, nos Barreiros.