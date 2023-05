Vizela confirma saída de Tulipa do comando técnico

O Vizela confirma, esta terça-feira, a saída de Tulipa do comando técnico.

Em comunicado no site oficial, o clube minhoto informa que chegou a acordo com o treinador para a "rescisão amigável" do contrato, uma decisão "ponderada e discutida numa conversa franca".

"A decisão (...) foi tomada de forma mútua e preserva a boa relação entre todos", lê-se.

Ex-treinador dos sub-23 do Vizela, Tulipa assumiu o comando da equipa principal em dezembro de 2022, após o despedimento de Álvaro Pacheco, que conduzira o clube do Campeonato de Portugal à I Liga.

Tulipa começou como solução interina e ficou até ao final da época. Juntamente com Pacheco, partilha os louros da melhor época da história do Vizela na I Liga: recorde de 40 pontos e inédito 11.º lugar.

O Vizela não tem, ainda, substituto para a próxima temporada.