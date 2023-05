Daniel Ramos oficializado como novo treinador do Arouca

Daniel Ramos foi oficializado, esta terça-feira, como novo treinador do Arouca. Sucede a Armando Evangelista, que levou a equipa ao quinto lugar e consequente apuramento para a Liga Conferência.

Confirma-se o que a Renascença noticiou na segunda-feira, de que Ramos, que está fora do ativo desde fevereiro de 2022, era o favorito para suceder a Evangelista. O Arouca escolhe um treinador com experiência nas competições europeias: esteve com Marítimo na Liga Europa em 2017/18 e com o Santa Clara na Liga Conferência em 2021/22.



O último clube do técnico, de 52 anos, foi o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022. Ao longo da carreira, Daniel Ramos orientou mais de 150 jogos na I Liga e passou por Santa Clara, Boavista, Rio Ave, Desportivo de Chaves, Marítimo, Famalicão, Ribeirão, Trofense, Vizela, Moreirense, Dragões Sandinenses e Vilanovense.



(em atualização)