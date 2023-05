Braga admite dificuldades em assegurar transporte para os adeptos para a final da Taça

O Sporting de Braga está com dificuldades em conseguir meios de transporte para os seus adeptos para a final da Taça de Portugal.

Num comunicado assinado pelo presidente, António Salvador, o clube revela que a Câmara Municipal de Braga tentou disponibilizar 100 autocarros e apenas conseguiu 19.

O Braga está a tentar a alternativa ferroviária e, entretanto, foi a Espanha fretar "dezenas" de autocarros. No entanto, o número de viaturas continua a ser insuficiente face à procura.



Salvador assume que cabe ao Braga “assacar as suas próprias responsabilidades, tendo presente a importância do compromisso estabelecido com os associados, a resposta insatisfatória e a necessária retirada de conclusões que assegure melhores processos futuros”.

"Tanto o SC Braga como a CM Braga e a AGERE continuarão a encetar todos os esforços no sentido de acrescentar soluções de deslocação aos associados que delas pretendam beneficiar", pode ler-se.

A final da Taça de Portugal opõe o Braga ao FC Porto e está marcada para domingo, 4 de junho, às 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.