Pedro Moreira deixa comando técnico do Torreense

O Torreense anunciou a saída do treinador Pedro Moreira, que deixa o clube após o final do contrato.

O técnico de 48 anos assumiu a equipa após o despedimento de Nuno Manta Santos e conseguiu a manutenção na II Liga, com um confortável 9.º lugar da classificação.

"O Torreense enaltece a enorme dedicação e profissionalismo por parte de Pedro Moreira, técnico que conduziu o SCUT a uma excelente campanha, premiada com um honroso nono lugar na classificação, depois de uma notável recuperação após ter assumido o comando técnico com a equipa no último lugar", pode ler-se na nota do clube.

Pedro Moreira foi adjunto de Paulo Fonseca durante quase 10 anos, tendo passado pelo Paços de Ferreira, FC Porto, Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.