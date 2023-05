Famalicão aguarda venda de Ugarte. "Naturalmente somos parte interessada"

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, assume que o clube beneficiaria com uma transferência de Manuel Ugarte, que poderá estar na iminência de deixar o Sporting.

Em declarações na Câmara Municipal de Famalicão, após a receção da equipa de sub-19, campeã nacional, e da equipa feminina, vencedora da Taça, o dirigente aborda a possível saída do uruguaio.

"É público que o Famalicão beneficia com a venda do Ugarte, quer seja no imediato ou nas próximas épocas. O Famalicão tem uma percentagem considerável nos direitos económicos do jogador, por isso, naturalmente, somos parte interessada, não sendo parte decisiva, porque é um jogador do Sporting", disse, citado pelo "O Jogo".

Ugarte, de 22 anos, custou 8,5 milhões de euros por 70% do passe. O Famalicão terá apenas 10% do passe do jogador, sendo que os restantes pertencem ainda ao Fénix, clube uruguaio de formação.

O médio tem o PSG e Chelsea como principais interessados e que poderão pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O Famalicão tem ainda 50% do passe de Pedro Gonçalves, outro jogador do Sporting que poderá ser transferido este verão.