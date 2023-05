António Silva Campos deixa a presidência do Rio Ave

António Silva Campos vai deixar a presidência do Rio Ave e pediu a antecipação das eleições.

Presidente desde 2008, o dirigente justifica a saída com problemas de saúde e pede a antecipação para que a nova direção consiga preparar a nova temporada.

"Em 2008, apresentei-me pela primeira vez com o compromisso de servir o Rio Ave. Durante 15 anos, dei o que tinha de melhor, tirando muito de mim e dos meus para o sucesso do Rio Ave. Tudo isso tem um preço. Depois de muito ponderar, transmito-vos hoje que não serei candidato nas próximas eleições", começa por dizer, num vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Silva Campos explica que "já há alguns anos que adia a decisão". "A saúde não tem ajudado e obriga a um esforço cada vez maior que me afeta a mim e à minha família. É tempo de iniciar um novo ciclo e preservar a saúde. É tempo de dar oportunidade para outros continurem este projeto".

O Rio Ave tinha eleições marcadas apenas para novembro, mas o presidente fez o pedido para a antecipação das mesmas.

"Não faz sentido estar em gestão até essa data, até porque não sinto forças para tal. Solicitei ao presidente da Mesa da Assembleia uma reunião com o Conselho Geral para debater a validade de antecipação das eleições. Faz todo o sentido que, quem começar o novo ciclo, o faça no início da época", atira.